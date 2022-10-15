التخطيط والقومي للحوكمة يطلقان استبيانا لقياس وعي الشباب بقضايا المناخ

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة، بالتعاون مع وزارتي البيئة والشباب والرياضة؛ استبيان «مناخ»، بهدف قياس وعي الشباب حول قضايا المناخ، وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية على الرقم المجاني «1440»، فضلًا عن إطلاق صفحة «وقتنا» عبر موقع «فيسبوك»، لنشر الوعي بين الشباب بالقضايا المناخية، في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التخطيط واليونيسيف.

حرص الدولة على مشاركة الشباب في اتخاذ القرار

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف من الاستبيان يأتي في إطار حرص الدولة على مشاركة الشباب في اتخاذ القرار وتوصيل أفكارهم وأصواتهم إلى صانعي القرار.

وأكدت «السعيد»، حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لرفع الوعي لدى الشباب المصري بقضايا تغير المناخ، فضلًا عن توجيه الدعم الفني اللازم لمنصات التواصل التفاعلي التي تسهم الوزارة في تطويرها ودعمها في إطار التزامها بتقديم الدعم لجهود المؤسسات الحكومية المختلفة.

متابعة قضايا تغير المناخ لرفع وعي شباب

جدير بالذكر أنه تم إطلاق موقع وصفحة بعنوان «وقتنا» على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف متابعة قضايا تغير المناخ لرفع الوعي لدى الشباب ومشاركتهم بتلك القضايا، حيث تم إطلاق استبيان «مناخ»، والذي يضم قرابة 17 سؤالا لقياس نسب ومعدلات الوعي لدى الشباب ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاما حول قضايا تغير المناخ، على أن يقوم الشباب بارسال رسالة نصية مجانية تحوي كلمة «مناخ» عبر الرقم «1440» ومتابعة الرد على أسئلة الاستبيان المرسلة، أو من خلال الباركود والذي يتم فحصه بكاميرا الموبايل للدخول مباشرة على الاستبيان، ويمكن الدخول إلى صفحة «وقتنا» من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3yCEEjA.