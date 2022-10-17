استشاري صحة نفسية: الوراثة والضغوط أهم أسباب الإصابة بالوسواس القهري 

قال الدكتور إيهاب عيد، استشاري الصحة النفسية والطب السلوكي، إن الأعراض في الأمراض المختلفة، ما هي إلا عبارة عن درجات معينة إما بالزيادة أو بالنقصان عن المعدلات الطبيعية، مضيفا: «البعض يصاب بالاكتئاب والهيستريا للحظات ولكن بيرجع لطبيعته عادي، ولكن في حالات معينة لازم نوقف ونتعالج.

شعرة فاصلة ما بين الهلوسة والوسوسة

وأوضح «عيد» خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، والمُذاع على فضائية «DMC»، أن هناك شعرة فاصلة ما بين الهلوسة والوسوسة، مؤكدا أن الهلوسة عبارة عن الشعور بمقابلة البعض والحديث معهم وهو أمر لم يحدث في الحقيقة، أما الوسوسة فهو الشعور بأن هناك مشكلة خطيرة مع عدم وجود القدرة على التصرف وحلها بالشكل المناسب.

الأكثر عرضة للإصابة بمرض الوسواس القهري

وأكد الدكتور إيهاب عيد، أن هناك أشخاص أكثر عرضه للإصابة بمرض الوسواس القهري عن الآخرين، وتلعب الوراثة دورا مهما في الإصابة به، ويتم اكتشاف الإصابة به في الجينات الخاصة بالمريض، مشيراً إلى أن الضغوط البيئة أيضاً تعتبر أحد أهم عوامل الإصابة بالوسواس .

وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أن الشفاء النهائي لمريض الوسواس القهري الوراثي أمر صعب، ولكن يمكن التعايش معاه، من خلال بعض الأدوية والأنماط السلوكية.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.