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ارتفاع حصيلة تحطم مقاتلة روسية إلى 13 قتيلا

كتب:

حسن رمضان
06:23 ص | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
موقع تحطم الطائرة الروسية

موقع تحطم الطائرة الروسية

ارتفعت حصيلة قتلى حادث تحطم مقاتلة روسية قرب أوكرانيا إلى 13 شخصا، وفقا لما ذكرته قناة العربية» الإخبارية.

 

وأمس الاثنين، تحطمت طائرة عسكرية روسية من طراز «سوخوي 34» في منطقة مأهولة بمدينة «ييسك» الواقعة على سواحل «بحر آزوف» قرب أوكرانيا،وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى اشتعال  النيران في وقود الطائرة، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

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