ارتفاع حصيلة تحطم مقاتلة روسية إلى 13 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى حادث تحطم مقاتلة روسية قرب أوكرانيا إلى 13 شخصا، وفقا لما ذكرته قناة العربية» الإخبارية.

A military plane has crashed into an apartment block in the Russian town of Yeysk on the Sea of Azov. The pilot is reported to have ejected himself. Data on civilian casualties to be confirmed. pic.twitter.com/uFYSuOpUJd