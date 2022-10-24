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ضبط مقاول هارب من 20 حكما بالحبس في عين شمس: عليه 7 ملايين جنيه غرامة

تحرير 522 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

كتب:

محمد بركات
12:54 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
حملات أمنية

حملات أمنية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس محكوم عليه في 20 قضية حكم حبس جزئي ومستأنف تبديد ومباني وإيصال أمانة وكهرباء، بغرامات مالية مستحقة بلغت 7 ملايين و172 ألفا و250 جنيها، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرّ بها. 

تحرير 522 مخالفة للمحلات

كما تمّ تحرير 522 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية  خلال 24 ساعة عن تحرير 525 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

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