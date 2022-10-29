«المختبر» تعلن عن تخريج الدفعة الثالثة من برنامجها التدريبي المهني

احتفلت معامل «المختبر»، إحدى شركات مجموعة التشخيص المتكاملة القابضة IDH، أكبر شبكة تشخيص طبى متخصصة فى مصر والشرق الأوسط، بمقر الشركة، بتخريج الدفعة الثالثة من برنامجها «IDHAKTASHEF» للتدريب المهنى، الذى تتعاون فيه مع عدد من الجامعات المصرية ومنها جامعة القاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والجامعة الكندية فى القاهرة.

شارك فى الاحتفالية أساتذة علوم الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية البحرية وعدد من مديرى القطاعات ومجلس الإدارة بشركة IDH.

وأوضحت الدكتورة مؤمنة كامل، رئيس مجلس إدارة معامل «المختبر»، أن برنامج التدريب يصقل خبرات المتدربين بشكل كبير على الجانبين المهنى والمادى، لافتة إلى أن البرنامج بصدد التوسع فى إشراك المزيد من الجامعات المصرية لزيادة عدد المتدربين