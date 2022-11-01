مجمع فرهاش الحرفي بالبحيرة.. 337 وحدة سكنية وخدمية لأهالي حوش عيسى بـ271 مليون جنيه

شهدت مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة عدة مشروعات قومية في سبيل العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مجمع فرهاش الحرفي في حوش عيسى

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، شلمت المشروعات في حوش عيسى، إنشاء المجمع السكني الحرفي بفرهاش «ورشتك جنب بيتك»، والذي يعد الأول من نوعه بمصر، ويطبق توجيهات الدولة في توفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب.

ويشهد المجمع السكني بحوش عيسى إقامة تجمعات منتجة تحقق الاستفادة الكاملة من المصادر الطبيعية والمقومات المتاحة بكل إقليم، حيث يقام على مساحة 14 فدانا، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 271 مليون جنيه، مقسمة إلى 200 مليون جنيه تكلفة الإنشاءات و71 مليون جنيه تكلفة الترفيق.

ويتكون مجمع فرهاش من 140 وحدة سكنية و14 وحدة إدارية و73 ورشة صناعية و110 محلات تجارية و6 مبانٍ خدمية و6 مخازن.

البحيرة تنال نصيب وافرا من الإنجازات

ونالت محافظة البحيرة نصيبا وافرا من الإنجازات في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين، وذلك في إطار ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات عديدة تتحقق يوماً بعد يوم للعبور نحو الجمهورية الجديدة.

الدولة تسعى لإقامة مشروعات قومية

كما تسعى الدولة إلى الانتهاء من المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن البحراوي، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، وتعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوقا في سبيل تحقيق طفرة تنموية في شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة.