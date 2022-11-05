مصدر بالقومية للأنفاق: تشغيل محطات الخط الثالث الجديدة أمام الركاب الثلاثاء المقبل

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق، عن تشغيل المحطات الجديدة بالخط الثالث للمترو (العتبة - عدلي منصور)، رسميا أمام الركاب بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر الحالي، على أن يتم الانتهاء من التشغيل التجريبي بالركاب يوم الاثنين الموافق 7 من الشهر نفسه، وذلك تزامنا مع انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ، والذي ينطلق في مدينة شرم الشيخ صباح غدا الأحد، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

تشغيل محطات الخط الثالث للمترو رسميا أمام الركاب

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تشغيل المحطات الجديدة في الخط الثالث للمترو، والبالغ عددها 4 محطات هي (ناصر - الكيت كات - ماسبيرو - صفاء حجازي)، رسميا أمام الركاب يوم الثلاثاء المقبل، تزامنا مع انعقاد فعاليات مؤتمر المناخ، لافتا إلى أن التشغيل التجريبي بالركاب ينتهي مساء يوم الاثنين المقبل، موضحا أن الخط الأخضر الثالث جرى تنفيذه طبقا للمواصفات العالمية، ويقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

الخط الثالث للمترو يقل مليون و500 ألف راكب يوميا

وأشار المصدر إلى أن الخط الثالث للمترو نحو مليون و500 ألف راكب يوميا، موضحا أن المحطات الجديدة بالخط الثالث للمترو، (ناصر - ماسبيرو - الكيت كات - صفاء حجازي)، توجد بها ماكينات «T.V.M» لاستخراج تذاكر مترو الأنفاق آليا، للقضاء على زحام شباك التذاكر.

لا زيادات على أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد تشغيل المحطات رسميا

وأوضح المصدر أنه لا توجد أي زيادات على أسعار تذاكر القطار بعد تشغيل محطات الخط الثالث للمترو الجديدة، مؤكدا أن أسعار تذاكر المترو تبدأ بـ5 جنيهات حال استقلال الراكب 9 محطات، و7 جنيهات حال استقلاله 16 محطة، و10 جنيهات حال استقلاله 40 محطة، منوها إلى أنه سيتم افتتاح 6 محطات جديدة مطلع أبريل 2024، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.