تنبيه عاجل من «المدارس اليابانية» لأولياء الأمور: لن يسمح بدخول أي طالب دون كمامة

أصدرت المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر، تعليمات مهمة وعاجلة لأولياء أمور طلاب وطالبات المدرسة، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا ومتحوراته وانتشار الأمراض المعدية والإنفلونزا الموسمية التي تتركز على الأطفال في فصل الخريف والشتاء.

حضور الطلاب بالكمامة بسبب انتشار الأمراض وعدوى الجهاز التنفسي

وأكدت المدرسة المصرية اليابانية، حضور جميع الطلاب والطالبات بارتداء الماسك، أى الكمامة الطبية حرصاً على سلامتهم في ظل انتشار نزلات البرد الشديدة والإنفلونزا الموسمية وعدوى الجهاز التنفسي العلوي، مشيرة بأنه لم يوصف حالة غير نزلات البرد الشديدة بالمدرسة، وأن تعليمات الطب الوقائي بأن الدور نزلات برد شديدة وإنفلوانزا موسمية وأعراضها ثقيلة على الأطفال.

وشددت المدرسة المصرية اليابانية، على ضرورة الالتزام بعدم حضور الطلاب وهم يعانون من أى أعراض نزلات البرد وارتفاع درجات الحرارة، مشددًا على ضرورة عدم حضور الطلاب دون ارتداء أى ماسك بدلًا من ارتداء الفيس شيلد ومعاناته من عدم الالتزام به.

أوضحت المدرسة أنه بداية من الثلاثاء المقبل لن يسمح دخول الطلاب والطالبات المدرسة دون ارتداء الماسك المناسب لعمر الطلاب، حفاظاً على صحتكم وصحة الطلاب وجميع المعلمين والمعلمات.

نصائح للحماية والوقاية من الأمراض المعدية

ووجهت المدارس المصرية اليابانية نصائح للحماية والوقاية من الأمراض المعدية وهي كالتالي:-

- تعليم الأطفال غسل أيديهم بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

- ترغيب الطفل بالكمامة وتنبه إلى خطورة عدم ارتدائها في الأماكن العامة.

- تعزيز نظام المناعة: عبر النوم والأطعمة الصحية والرياضة والضحك.

- العادات الصحية: تجنب الأسطحة الملوثة ومشاركة الأدوات مع الآخرين.

- النوم الصحي: ضروري للصحة الجسدية والعاطفية ويؤثر على جودة الأداء في المدرسة.

- وجبة فطور منشطة للمخ: لها تأثير إيجابي على الأداء المعرفي والذاكرة والانتباه.

- وجبات خفيفة صحية: تساعد الأطفال في الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها طوال اليوم.

- التباعد الاجتماعي: تعليم الطفل بأهمية التباعد الاجتماعي.