غياب النجوم عن السجادة الحمراء لفيلم رائد الفضاء بمهرجان القاهرة السينمائي

انتهت منذ قليل السجادة الحمراء لفيلم رائد الفضاء المعروض ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 المقام في دار الأوبرا المصرية.

ولم يشهد العرض على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي حضور نجوم الفن المصري والعربي، حيث حضر أبطال وصناع الفيلم وأمير رمسيس مدير المهرجان، والمخرج ماندو العدل الذي رفض التصوير على الريد كاربت.

معلومات عن فيلم رائد الفضاء

فيلم «رائد الفضاء» المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي لـ نيكولا جيرود، وإنتاج فرنسا، تدور أحداثه حول جيم الذي يحلم دائمًا بأن يصبح رائد فضاء، ولكنه رسب في مسابقة التوظيف، وبسبب عدم قدرته على التخلي عن حلمه، كرَّس جيم نفسه لمشروع حتى يصبح أول هاوٍ يسافر إلى الفضاء.

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 يضم 97 فيلما مقسما إلى 79 فيلما روائيا طويلا و18 فيلما قصيرا و10 أفلام رسمية، ومن بينها ستة أفلام مصرية واحد في المسابقة الرسمية وأربعة فى مسابقة الفيلم القصير وواحد فى مسابقة آفاق.