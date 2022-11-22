مؤتمر دولي لأقسام ﺍﻟﻜﺒﺪ وﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ بـ«طب الأزهر» الخميس

ﺗنظم ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﺪ وﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ بكليات طب الأزهر، بنين وبنات، المؤتمر العلمي المشترك، بعنوان «التحديات والتطورات في المؤتمر الموحد لأقسام أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية طب الأزهر»، وذلك يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.

ويقام المؤتمر برعاية ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺄﻛﺒﺮ الدكتور ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺷﻴﺦ ﺍﻷﺯﻫﺮ، ﻭالدكتور ﺳﻼﻣﺔ ﺩﺍﻭﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ، ﻭالدكتور ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﺪﻳﻖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻭﺭﺍﻡ «ﺃﻳﺘﺸﻲ - ﻧﺎﺟﻮﻳﺎ» ﺍﻟﻴﺎﺑﺎني.

مشاركة علماء يابانيين في المؤتمر

ومن المقرر، أن يحضر المؤتمر نخبة من علماء اليابان الخبراء في ﻣﺠﺎﻝ ﺃﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، أبرزهم الدكتور ﻛﺎﺯﻭ ﻫﺎﺭﺍ، والدكتور ﻧﻮﺯﻭﻣﻲ ﺃﻛﻮﻧﻮ، والدكتور ﺷﻦ ﻫﺎﺑﺎ، والدكتور ﺗﺎﻛﺎﻣﻴﺸﻲ ﻛﻮﻫﺎﺭﺍ، والدكتور ﺗﺎﻛﺎﻓﻮﻣﻲ ﻳﺎﻧﺎﻳﺪﺍﻧ/ والدكتور ﻳﺎﺳﻮﻫﻴﺮﻭ ﻛﻮﺭﺍﻳﺸﻲ.

تقنيات المناظير

كما يشارك في فعاليات المؤتمر ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﺑﺎﺣﺜﻲ ﻣﺼﺮ، ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻭكذلك ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤة، حيث تُلقى عدة محاضرات علمية وتدريبات عملية للأطباء ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﺔ.

ويعد هذا المؤتمر ضمن الأعمال الجماعية التي تنظمها الجامعة، تحقيقًا للتكامل العلمي بين الكليات والأقسام في القاهرة ودمياط وأسيوط.