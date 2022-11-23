والدة ضحية ترعة ناصر تنتظر انتشال جثمان طفلها: «مطلعتش مع أبوك وابن عمك ليه؟»

انقلب حال أسرة السمالوسي بمركز أبو المطامير، رأسًا على عقب إذ أن بعضهم انتقل إلى المستشفى لمرافقة لجثمان الأب «محمد عبدالدايم»، ونجل شقيقه «رامي» بعدما عثر على جثتيهما فجر اليوم، والبعض الآخر ذهب للبحث عن نجل الأول «عبد الرحمن»، وذلك بعد غرق الثلاثة في ترعة مشروع ناصر بالبحيرة، منذ الاثنين الماضي.

والدة الطفل عبدالرحمن أحد ضحايا غرق مشروع ناصر تبكي ابنها

وعلى حافة الترعة، تجلس والدة الطفل «عبدالرحمن» منتظرة خروج جثمانه، مرددة وصوتها يقطعه البكاء: «اطلع يا قلب أمك ابن عمك طلع مطلعتش معاه ليه مكنتش بتسيبه في كل حاجة، حتى غرقتم مع بعض طيب مطلعتوش مع بعض ليه».

فاجعة أسرة غرق ضحايا مشروع ناصر

«مش مصدقين اللي حصل كأننا في حلم لغاية دلوقتى خسرنا 3 أشخاص في لحظة عبدالرحمن الابن الوحيد لأبوه على 4 بنات ورامي وحيد أبوه على 5 بنات».. بتلك الكلمات أكد محمد السمالوسي أحد أقارب الضحايا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسرة في حالة صدمة جراء حادث الغرق في مشروع ناصر.

دعاء والدة الطفل عبدالرحمن أحد ضحايا غرق مشروع ناصر

ويروي أن والدة الطفل «عبدالرحمن»، ترفض العودة إلى المنزل حتى خروج جثمان نجلها الوحيد، قائلة: «خسرت ابني الوحيد وجوزي راضية بأمر ربنا بس خرجهولي يارب عايزة ادفنه»، فيما تعيش جدتهم حالة من الحزن وتدهورت حالتها الصحية من هول الفاجعة.

ويضيف «السمالوسي» أن هناك 28 غواصا يبحثون منذ الصباح الباكر عن الجثامين في مشروع ناصر، حيث عثروا على «محمد عبدالدايم وابن أخيه»، ولا زالت عمليات البحث عن الطفل عبدالرحمن جارية.

أحداث انقلاب تروسيكل في مشروع ناصر

ترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد انقلاب تروسيكل بترعة مشروع ناصر؛ مما أدى إلى غرق 3 أشخاص بينهم أب وطفله ونجل شقيقه وتكثف قوات الإنقاذ النهري البحث عنه وتولت النيابة التحقيق في الحادث.