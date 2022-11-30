«محلية النواب» تطالب بمراجعة معايير السلامة بأبراج المحمول حفاظا على صحة المواطنين

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني في اجتماعها اليوم، بحصر أبراج المحمول في جميع المحافظات، لمراجعة مدى تطبيقها لمعايير السلامة الصحية، وإبلاغ اللجنة بكتاب دوري يقدم للاطلاع والمناقشة.

طلب إحاطة للرقابة على تركيب أبراج المحمول

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، بشأن غياب دور الوحدات المحلية بالمحافظات عن رقابة ومتابعة إنشاء وتركيب أبراج وشبكات المحمول على أسطح العقارات السكنية، ومخالفة بعض الشركات للاشتراطات الفنية المتبعة في هذا الشأن، ما يسبب أخطارا جسيمة على حياة المواطنين، فضلاً عن تربُح أصحاب العقارات من تركيب تلك الأبراج والشبكات.

وشددت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تصنيف محطات الاتصالات المتواجدة في جميع المحافظات، مع توضيح ما هو مخالف وما هي الاشتراطات والمعايير.

«التنمية المحلية»: وضعنا اشتراطات صارمة لتراخيص الأبراج

فيما أكد ممثل وزارة التنمية المحلية، وجود كتاب دوري بتاريخ 2021 ينظم العلاقة بين التنمية المحلية ووزارة الاتصالات، متابعا: وضعنا اشتراطات قبل بدء إصدار التراخيص تستوفيها الشركات.

فيما تساءل النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، قائلا: هل كل الأبراج الخاصة بالاتصالات والمتواجدة في كل الوحدات المحلية بمصر، مستوفية للاشتراطات والموافقات؟.

وعقب ممثل وزارة التنمية المحلية، قائلا إنه منذ تشكيل اللجنة بين جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة التنميه المحلية وباقي الوزارات، يجري وضع اشتراطات وتطبيقات صارمة، وأي تجاوزات يتم تقنينها.