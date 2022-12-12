اشتراطات ترخيص المحال والمطاعم المزودة بمدخنة أو فرن.. اعرفها

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الاشتراطات المطلوبة في المحلات والمطاعم إذا وجد بها فرن أو بيت نار أو مدخنة.

وعدّد القانون العديد من الاشتراطات التي يجب استفاؤها في المحال أو المطاعم التي يوجد بها فرن أو مدخنة والتي جاءت كالآتي:

- تكون محلات النار ثابتة وبكيفية يمكن معها تحويل الأدخنة كلها إلى مدخنة ترتفع مترين أعلى سطح أي بناء يقع في نطاق دائرة نصف قطرها 25 متراً مركزها المدخنة ويركب في نهايتها كرارة.

- تثبت المداخن الصاج بالحوائط تثبيتاً متيناً أو يعمل لها حامل من خوص وزوايا حديدية أو شدادات من الصلب.

ضوابط المداخن فى المحلات

- تكون المداخن من الخرسانة أو المباني أو الفخار المبنى حوله بسمك كاف أو من الصاج

- لا يجوز استعمال الصاج للمداخن التي تمتد داخل المناور التي تطل عليها فتحات الأدوار العليا عدا ما كان منها خاصاً بدورات المياه والمطابخ.

- يراعى أن تكون المداخن خالية من الانحناءات الحادة أو الامتدادات الأفقية الطويلة أو من الجيوب التي يحتمل تجمع الغازات الغير محترقة بها.

- في حالة المداخل الكبيرة والمرتفعة يجوز أن تكون بدون كراره وخزان

عازل للحرارة

- يجوز الاستغناء عن المدخنة الخاصة بسحب الأدخنة الناتجة عن اشتعال الوقود في حالة استعمال وقود الكيروسين أو البوتاجاز ويعفي من شرط توافر المدخنةالمحال التي تستعمل وقود الكهرباء

- يترك فراغ بعرض كاف كعازل للحرارة بين كل فرن والحوائط المجاورة له

- يجوز الاستغناء عن الفراغ العازل إذا بنيت حوائط الأقران بالطوب الحراري أو عطيت بمواد عازلة للحرارة بسمك كاف لمنع الحرارة بها يجاور المحل.

- يجب أن تراعي الجهات المختصة حسب طبيعة نشاطها عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو غرض تجارى أخر أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار إليها بما يتوافق مع قانون البيئة وتعديلاته.

- في حالة وجود سندرة بالمحل يجب أن تكون طبقاً للأصول الفنية والهندسية وتشغل من مساحة المحل نسبة لا تزيد على 75% من مساحة أرضية الجزء الذي العلوم وألا يقل الارتفاع بين أرضيتها وسقفها عن 2 متر.