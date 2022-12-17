السجن 3 سنوات لعاملة نظافة قتلت رضيعها فور ولادته بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الثامنة، اليوم السبت، بمعاقبة «حنان.س.م»، وشهرتها «عزة»، 43 سنة، عاملة نظافة بإحدى كليات جامعة الفيوم، بالسجن 3 سنوات، لإدانتها بقتل رضيعها بدم بارد والتخلص منه بإلقاءه وسط القمامة، لخوفها من الفضيحة بعدما حملت فيه بطريقة غير شرعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار طلعت محمد قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأسامة محمد جاد، ووكيل نيابة أحمد محمد عبد الكريم، وأمانة سر محمد أحمد عابد.

العثور على جثة رضيع بالقمامة

بدأت وقائع القضية رقم 11302 جنح قسم ثان الفيوم لسنة 2022، والمقيدة برقم 1774 لسنة 2022 كلي الفيوم، حينما عثر أهالي شارع المصرف بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، على جثة رضيع داخل كيس قمامة بلاستيك، وملقى وسط صندوق القمامة صباح يوم 30 يونيو المُنصرم.

كاميرات المراقبة تكشف الجريمة

وتمكنّ ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث، من تحديد هوية الجاني، بعدما تم تفريغ كاميرات المراقبة، حيث تبيّنّ أنّها سيدة في العقد الرابع من العمر، وبضبطها اعترفت بقيامها بالتخلص من الطفل بعدما وضعته خوفًا من الفضيحة بعدما حملت فيه سفاحًا.

حبس الأم وإحالتها للجنايات

وبالعرض على النيابة العامة، وجهت لها تهمة قتل رضيعها عمدا، وبعد انتهاء التحقيقات معها، جرى إحالتها إلى محكمة جنايات الفيوم التي تولت محاكمتها، حيث انتدبت لها محاميًا للدفاع عنها، حيث تولى الدفاع عنها بجلسة اليوم قبل أن يتم إصدار الحكم عليها.

السجن 3 سنوات عقابًا لها

وعقب انتهاء المحاكمة، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمة بالسجن 3 سنوات.