الإعدام لربة منزل قتلت طفلتها في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بالإعدام شنقًا لربة منزل بعد ما تخلصت من طفلتها، بسبب علاقة غير شرعية مع شاب مركز الوقف شمال قنا.

جاء الحكم في جنايات نجع حمادي ، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير.

السيدة خنقت الطفلة بيديها

ترجع الواقعة إلى 12 فبراير من 2022، عندما وجهت جهات التحقيق لـ «مروة.م»، 29 عاما، مقيمة جزيرة الحمودي بمركز الوقف، تهمة قتل ابنتها «جود م»، خنقت بعدما وضعت يديها على رقبة الطفلة متجردة من كافة مشاعر الأمومة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة.

وكشفت التحريات، أن المتهمة تخلصت من طفلتها خنقا، حتى تهرب من جريمة شرف، بعد أن شك الأهالي في شاب يتردد على المنزل في مركز الوقف.

وأوضحت التحريات أن ربة المنزل المتهمة عندما شاهدت الأهالي ضبطوا الشاب، خنقت الطفلة حتى تتهمه بأنه لص حاول التسلل للمنزل وخنق الطفلة حتى لايكتشف أمره.

ضبط المتهمة والحكم عليها

تم ضبط المتهمة، وأحيلت القضية التي حملت رقم 1535 لسنة 2022 جنايات الوقف، والمقيدة برقم 727 لسنة 2022 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمة بالإعدام شنقا.