إصابة ممرض في انفجار جهاز تعقيم داخل وحدة صحية بالمنيا

أصيب ممرض إثر انفجار جهاز تعقيم، داخل الوحدة الصحية بقرية نزلة حسين التابعة لمركز المنيا، وتم نقله للمستشفى العام لتلقي العلاج.

انفجار جهاز تعقيم بوحدة صحية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإنفجار جهاز تعقيم «أوتوكلاف»، داخل الوحدة الصحية بقرية نزلة حسين بشرق النيل في مركز المنيا.

إصابة ممرض ونقله للمستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تبين أن انفجار الجهاز أدى إلى إصابة «عربي علي» 51 عاما، ممرض بالوحدة الصحية، بحروق بالرقبة من الدرجة الأولى، وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

تم إخطار مديرية الصحة، والإدارة الصحية بمركز المنيا، لاتخاذ اللازم، ومعرفة سبب إنفجار الجهاز، كما تم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

على جانب آخر، استقبلت مستشفى ملوي العام في جنوب محافظة المنيا، شاب يدعى «إبراهيم محمد» 22 عاما، مقيم بمحافظة سوهاج، مصاب بالإعياء والمغص المعوي، وتبين حدوث إصابته أثناء تواجده بالطريق الصحراوي الشرقي، في ظروف غامضة، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.