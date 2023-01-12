غدا.. انطلاق ماراثون مصر الدولي بمعبد حتشبسوت بحضور وزير الرياضة

تستضيف ساحة معبد حتشبسوت، غرب الأقصر، صباح غدا الجمعة، سباقات الدورة رقم 30 من ماراثون مصر الدولي بغرب الأقصر بمشاركة أكثر من 30 دولة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

مشاركة أكثر من 30 دولة في ماراثون مصر

وقال جاسر رياض، رئيس الماراثون، إن دورة هذا العام ستقام بمشاركة متسابقين من أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية، من بينها «الكويت، والسعودية، والأردن، وقطر، والمغرب، وفلسطين، وليبيا، وسويسرا، وبلجيكا، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وهولندا وألمانيا».

واستعدت محافظة الأقصر، لاستضافة الماراثون الذي يقام للعام الـ 30 دون انقطاع، الذي يجرى فيه التسابق حول المناطق الأثرية في البر الغربي، وما تضمه من معابد فرعونية، مثل «الرامسيوم، وامنحتب الثالث، وسيتي الأول، ومرنبتاح، وهابو، بجانب مقابر ذراع أبوالنجا، والعساسيف، ودير المدينة» وغيرها.

خط سير الماراثون من أمام معبد حتشبسوت

ويبدأ خط سير الماراثون من أمام معبد حتشبسوت، مروراً بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون، ثم الاتجاه نحو طريق وادي الملوك بالبر الغربي ثم الاتجاه مرة أخرى شمالا مروراً بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية التسابق.

والماراثون، ضمن الأحداث المدرجة في الأجندة السنوية للسياحة المصرية في الأقصر، ويحظى برعاية مشتركة من وزارة السياحة والهيئة المصرية لتنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى محافظة الأقصر.