رئيس «مستثمري الغاز»: توقعات بزيادة اكتشافات الحقول الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن زيادة الاكتشافات الغازية في الوقت الحالي ستعمل على ارتفاع الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي يُعد أهمية كبرى للاقتصاد المصري.

وأضاف «سعد الدين»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة تسعى لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من ثروات الغاز الطبيعي الخاصة بها والتي تعد أهمية كبرى للسوق الأوروبية والتي تعتبر الآن من أفضل الأسواق المستوردة للغاز الطبيعي المصري المسال.

وعن أهمية اكتشافات الغاز الطبيعي التي تتم في الوقت الحالي، قال إن الاكتشافات الغازية التي يتم اكتشافها في مصر تفتح مجال أكبر للتصدير وتنمية الدخل القومي بشكل أكبر، خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا بقطاع الغاز الطبيعي في مصر، وهو ما ظهر من خلال اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة وغير المسبوقة.

وعن سبب تزايد اكتشافات الغاز الطبيعي في الوقت الحالي، قال سعد الدين إن خلال الفترة الماضية وقعت الدولة على العديد من الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي واستكشافه وإسناد مناطق جديدة للشركات، لذلك هناك نتائج خلال الوقت الحالي لهذه الاتفاقيات نظرا للعمل في المناطق، وسيكون هناك اكتشافات أكثر خلال الفترة المقبلة.

وعن السبب الذي يجعل المستثمرين الأجانب يتجهون إلى مصر، قال رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال إن مصر أصبح لها خبرة كافية فيما يخص الاتفاقيات وإنهاء التراخيص وغيرها بشكل أسرع، وهو ما سيوفر الكثير من الوقت على المستثمر والدولة، كما أن ترسيم الحدود كان له دور كبير في ذلك، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت طرح حلول لجذب استثمارات أجنبية من خلال العمل على إنهاء أزمة مستحقات الشركات الأجنبية.