حزن ب أسيوط على شهداء لقمة العيش.. حكاية رحيل 3 اشقاء في طريقهم للعمل

حالة من الحزن سيطرت علي أهالي قرية «بني زيد الأكراد» التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، بعد وفاة 3 شباب أشقاء في حادث أثناء سفرهم للعمل بالقاهرة.

العمل في مكتب أحذية

قال محمود أحمد، من أهالي القرية إن الأشقاء الثلاثة هم سيد أحمد مسعود يبلغ عمره 28 عاما حاصل على دبلوم، ومحمد أحمد مسعود، يبلغ عمره 25عاما، حاصل على دبلوم، ومصطفى أحمد مسعود، يبلغ عمره 22 عاما، حاصل على دبلوم، من قرية بني زيد الأكراد يعملون بمكتب توزيع أحذية بالقاهرة منذ 3 سنوات، للحصول على لقمة العيش والكسب بالحلال وتوفي حادث سير إثناء الذهب للعمل.

حضور الإجازة بالقرية

وأضاف ابن القرية أن الأشقاء الثلاثة كانوا في إجازة بالقرية لمدة أسبوع، وانتهت الإجازة مساء أمس الأحد، وتركوا القرية عقب صلاة العشاء للذهاب إلى القاهرة للرجوع إلى عملهم، وأثناء وجودهم في القاهرة ومعهم نجل خالهم كانوا يعبرون الطريق وأثناء العبور صدمتهم سيارة نقل كبيرة، مما أسفر عن مصرع الأشقاء الثلاثة وإصابة نجل خالهم.

حسن الخلق والسيرة

وتابع أنه تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، مشيرا أنهم يتسموا بحسن الخلق والسيرة الطيبة والسعي على الرزق الحلال.

وأوضح أنهم في انتظار تصريح الدفن من مستشفى الهرم بالقاهرة، لتشييعهم إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم بقرية بني زيد الأكراد.