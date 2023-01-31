أستاذ تمويل: مصر حريصة على جذب الاستثمارات الدولية.. والأمريكية بشكل خاص

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن العالم يعيش أزمة اقتصادية، حيث إن الوضع على المستوى الدولي مخيف، مشيرا إلى أن حجم الدين بأمريكا بلغ 31 تريليون دولار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدا حرص مصر على جذب الاستثمارات بشكل عام والأمريكية بشكل خاص.

روسيا نجحت في أن تنحي الدولار جانبا

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الاقتصاد العالمي يتجه للتغيير، موضحا أن روسيا نجحت في أن تنحي الدولار جانبا، لافتا إلى أن مصر دولة سلمية لا تسعى للدخول في صراعات بل الدخول في شراكات.

وأفاد أستاذ التمويل بأن مصر تسعى بقوة لإيجاد علاقات اقتصادية مع كافة دول العالم، منها الصين، والهند، وروسيا والمنطقة العربية وزيادة حجم التبادل التجارى ما بين مصر وهذه الدول، مؤكدا أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا فى ازدياد، ونحن فى حاجة لاستثماراتها بعيدا عن أى ضغوط سياسية أو أى إملاءات، ومصر ستظل دولة قوية.

مصر حريصة على جذب الاستثمارات

وأكد هشام إبراهيم أن مصر حريصة على جذب الاستثمارات بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، وتسعى لعمل شراكات اقتصادية بعيدا عن أى ضغوط اقتصادية، وعلينا أن نعتمد على أنفسنا من الداخل، موضحا أنه لن يبنى الدولة إلا أبناؤها وأن نعتمد على من يتشابه معنا وأن نتقارب فيما بيننا من الدول النامية.