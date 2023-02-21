ضبط 5 أطنان خامات لتصنيع البلاستيك مجهولة المصدر بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية خلال حملات رقابية مفاجئة، 5 أطنان مواد خام مجهولة المصدر لتصنيع البلاستيك، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة على ذمة المحضر.

الرقابة على الأنشطة التجارية

وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

حملة تموينية مكبرة

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن، ومفتشي الإدارة، بالمرور على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي:

- تحرير المحضر رقم 922 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع العبوات البلاستيك، وذلك لوجود خامات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 200 جوال حبيبات بلاستيك (بروبلين) زنة الواحد 25 كيلو، بإجمالي وزن 5 أطنان على ذمة المحضر.

- تحرير محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحية لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية.

- تحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.