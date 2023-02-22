«شعبة الخضروات والفاكهة»: استقرار الأسعار في الأسواق بسبب زيادة المعروض

تشهد سوق العبور، استقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، مع إقبال العديد من المواطنين على الشراء خاصة الأنواع الموسمية التي ينتظروها كل عام، سواء في فصل الشتاء أو الصيف.

إقبال المواطنين على شراء الخضروات والفاكهة

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة سوق العبور، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن المواطنين يقبلون على شراء الخضروات والفاكهة بشكل يومي، ولكن يزداد الإقبال أيام العطل، بالإضافة إلى أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في الاسعار.

من جهته، قال إبراهيم البنا، عضو مجلس أمناء سوق العبور، إن جميع أسواق الخضروات والفاكهة في جميع المحافظات، تشهد وفرة خاصة الأنواع الموسمية مثل البرتقال واليوسفي والقلقاس البطاطا.

وأضاف «البنا»، أن هناك العديد من ربات البيوت تتساءل الفترة الحالية، عن أسعار الزيتون والفول في الأسواق، نظرًا للاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تخليل الزيتون وتدميس الفول.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

واستعرض حاتم نجيب، عضو شعبة الخضروات والفاكهة، أسعار اليوم:

تتراوح الطماطم بين 3.5 و 5,5 جنيه.

البطاطس بين 3,5 و5 جنيهات.

البصل من 8 إلى 11 جنيهًا.

كوسة من 6 إلى 7,5 جنيه.

فاصوليا من 18 إلى 25 جنيهًا.

فلفل رومي بلدي من 8 إلى 11جنيًا.

خيار بلدي من 4 إلى 6 جنيهات.

القلقاس من 4 إلى 7 جنيهًا.

البطاطا من 3 إلى 5 جنيهات.

فول أخضر من 7 إلى 10 جنيهات.

وتتراوح أسعار البرتقال البلدي من 3 إلى 5 والسكري من 4 إلى 6 جنيهات.

اليوسفي من 5 إلى 11 جنيهًا.

ليمون بلدي وجوافة من 6 إلى 12 جنيهًا.

رمان من 8 إلى 18 جنيهًا.

الفراولة من 11 إلى 15 جنيهًا.