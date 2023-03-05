حكاية المعلمة الأمينة بكفر الشيخ.. أعادت 350 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة

كانت تسير كعادتها يوميا داخل شوارع مدينة دسوق لتذهب إلي عملها وما أن نظرت بعينها إلا أنها رأت "كيس بلاستيك أسود"، ممتلئا وتظهر منه بعض العلامات لمبالغ مالية، توقفت رشا شحاتة مدرسة تربية رياضية في محافظة كفر الشيخ قليلا ثم قامت بالنظر إلى ما بداخله لتجد به كنز ثمين من المبالغ المالية يقدر بنحو ربع مليون جنيه، ومحتويات أخرى شيك بنكي بمبلغ 50 ألف جنيه، وجهاز موبايل يقدر بنحو 50 ألف جنيه تقريبا.

كنز من المال بكيس بلاستيك

حملت رشا شحاتة مدرسة تربية رياضية في محافظة كفر الشيخ، تلك الأموال وسارت لخطوات وسط حيرة من أمرها لمعرفة من صاحب تلك الأموال، وكيف يتم الوصول إليه لتردها إليه.

رد المبلغ والمقتنيات

داخل أروقة مدرستها سعد شتا الأبتدائية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، في محافظة كفر الشيخ ، ظلت تفكر رشا لفكرة سريعة تصل بها لرد هذا المبلغ الكبير لصاحب تلك المقتنيات.

وتشير رشا في تصريح خاص لـ"الوطن": كنت في حيرة كبيرة لأن هذا المبلغ أصبح أمانة لدي ويجب التواصل مع من فقده حتى يستريح ضميري، لافتة إلى أن الساعات كانت تمر عليها وهي في حزن شديد لعدم قدرتها للوصول لصاحب تلك المقتنيات.

«بينما كنت أجلس في بيتي الصغير بمدينة قلين في كفر الشيخ، خطر بذهني فكرة لنشر الأمر على شبكات التواصل الاجتماعي حتى أتمكن من العثور على صاحب تلك الأشياء»، بهذه الكلمات أوضحت رشا كيف فكرة في بداية الأمر للوصول لصحاب الكيس، متابعة «وفور النشر تلقينا العديد من الردود ولكنني كنت أطالب منهم معرفة محتويات المقتنيات التي كانت بالكيس، وعرفت وقتها أن من تواصلوا معي ومع زوجي ليس هم أصحاب هذا المبلغ».

4 مواقف مؤثرة لمعلمة في كفر الشيخ عثرت على ربع مليون جنيه

وأوضحت "رشا"، أن الأمر ليس بالسهل للوصول إلى صاحب المبلغ المفقود، لتتبع خطوات يحتذى بها كمواقف مؤثرة لأي شخص يتعلم منها أمانتها في رد هذا المبلغ وهي التالي:

- ظلت أكثر من أسبوع تبحث ليلا ونهار عن صاحب تلك المقتنيات.

- ظلت تدعو الله عز وجل كل يوم للعثور على مالك تلك الأشياء.

- استعانت بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي الكبرى للوصول لصاحب هذا المبلغ، والتي عثرت عليه بالفعل.

- حال عثورها على مالك تلك الأشياء رفضت أن تحصل على مبلغ 50 ألف جنيه من نسبتها في هذا المبلغ.

تكريم مرتقب من محافظ كفر الشيخ

ومن جانبه صرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان صادر إن المعلمة الأمينة رشا شحاتة في كفر الشيخ ،تستحق التكريم والشكر، لأمانتها، علاوة علي رفضها الحصول علي مبلغ يقدر ب50 ألف جنيه كمكافأة.