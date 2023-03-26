يترقب قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، إذا استطاع خلال الثلاث حلقات الأولى من العمل، استقطاب عدد كبير من الجمهور.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

يأتي عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، يوميا من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، بينما يتم إعادته أكثر من مرة عبر القناة ذاتها.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة

وبخصوص موعد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، فيما يتعلق بالإعادة، تكون الساعة الخامسة صباحًا، والثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا يوميا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان، منة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، لمى كتكت، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جعفر العمدة

التردد 12124

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.