غلق شارع النقطة في مركز ديرمواس بالمنيا لتنفيذ أعمال الصرف الصحي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس في جنوب المنيا، عن إغلاق شارع النقطة من بدايته حتي نهايته وذلك لمدة يومين.

وقال بيان أصدرته محافظة المنيا، إنه سيتم غلق الشارع نظرا لتنفيذ أعمال الصرف الصحي بقرية الحاج قنديل التابعة لمجلس قروي تل بني عمران.

تخصيص بديل للطريق بتل بني عمران

وذكر البيان، أنه سيتم إغلاق شارع النقطة من بدايته حتي نهايته وذلك لمدة يومين من يوم 1 حتى 2 أبريل المقبل، والطريق البديل هو طريق ومعدية تل بني عمران أو كوبري ملوي أعلى النيل، وسيكون استخدام معدية الحاج قنديل قاصرا علي الأفراد فقط.

في سياق آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، وذلك ضمن المتابعة الميدانية للحالة العامة داخل الأسواق، بهدف تحقيق الانضباط، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية.

تحرير 21 مخالفة تموينية في مركز ديرمواس

من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ديرمواس، إن الحملة شملت قري دلجا وطوخ والسوالم، حيث تم تحرير 21 مخالفة تموينية متنوعة من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، حيث تنوعت المخالفات بين: خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، عدم إعلان أسعار المنتجات، عدم وجود شهادة صحية.

وتواصل الوحدة المحلية جهودها المكثفة لتفعيل الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للحد من إرتفاع الأسعار والقضاء الاحتكار من خلال المتابعة الميدانية للحالة العامة بشوارع المركز والقري التابعة له.