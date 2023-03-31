الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. الموافقة على موازنة العام المالي المقبل

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 25 حتى 31مارس2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على موازنة العام المالي المقبل (2023/2024)، حيث قدر معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية، فضلاً عن الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتي عرضتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وكذلك الموافقة على منح الرخصة الذهبية لشركتين، وهما شركة بي إس إتش BSH للأدوات المنزلية، التابعة لشركة "بوش" الألمانية؛ لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان، وشركة بيكو مصر لصناعة الأجهزة المنزلية؛ لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع السلع الاستهلاكية المعمرة والأجهزة الكهربائية بجنوب مدينة العاشر من رمضان.

إعادة تخصيص قطعة أرض لصالح بنك الاستثمار القومي

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض لصالح بنك الاستثمار القومي، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 614.29 فدان ناحية الجفيرة- محافظة مطروح، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 6.22 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ناحية الجبل الغربي بمركز أولاد عزاز - محافظة سوهاج، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة من مياه الصرف.

وتضمنت القرارات أيضاُ كما ذكر التقرير، الموافقة على تخصيص وتسليم بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة، لاستخدامها في المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، فيما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع في مبنى محطة التحلية بفندق الباتروس بمدينة شرم الشيخ بمساحة 277م2 للشركة المختصة بإدارة وتشغيل الفندق، وكذلك اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة (50 عاماً) في قطعتي الأرض رقمى (243-244) بإجمالي مساحة 1600 م2 كائنتين بالمنطقة الحرفية بمدينة طور سيناء لصالح أحد المستثمرين؛ لإقامة توسعات لمصنع الطوب الأسمنتي الخاص به بالمنطقة.

تعاقد محافظة الجيزة مع تحالف «رينرجى جروب بارتنر

يأتي ذلك بالإضافة إلى الموافقة على تعاقد محافظة الجيزة مع تحالف «رينرجى جروب بارتنر Renergy Group Partners»؛ لتنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية "محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية" عند قدرة مركبة تبلغ 30 ميجاوات للربط على شبكة الجهد المتوسط، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام ١٤٤٤ هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2023، في حين تمت الموافقة على قيام محافظة القاهرة (الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة) بتجديد التعاقد مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة القائمة بخدمات جمع ونقل المخلفات من أحياء القاهرة الجنوبية (حلوان - المعصرة) حتى31/8/2023، مع قيام وزارة المالية بتعزيز موازنة الهيئة بباقي مستحقات الشركة عن فترة عملها بأحياء (حلوان، المعصرة) من 1/3/2021 حتى 28/3/2023، وكذا بالمبلغ المتوقع صرفه للشركة نظير تنفيذ أعمال النظافة بهذه الأحياء خلال الفترة الإضافية حتى 31/8/2023، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة باديا، ومقرها جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة، وتضم الجامعة كليات: الطب البشرى، والعلاج الطبيعى، وطب الأسنان، والحاسبات وعلوم المعلومات، والهندسة، والفنون الجميلة، وإدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي.

واستكمالاً لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء فبحسب التقرير تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقيات التمويل التي وقعتها وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، والمقدمة من عدة بنوك أوروبية، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جلوبال، لاستضافة فرع لجامعة هيرتفوردشاير، داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بإضافة 31 برنامجاً دراسيا جديداً، فضلاً عن الموافقة على تعديل هيكل مساهمي مؤسسة جامعية باسم جلوبال، لاستضافة فرع لجامعة هيرتفوردشاير، داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بإضافة ثلاث شركات (شركة الجارحى لتنمية الموارد البشرية- شركة إيترو لتنمية الموارد البشرية – شركة لوكس لتنمية الموارد البشرية)، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإشارات الطرق، واتفاقية السير على الطرق)، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل حركة النقل والتجارة، تماشيا مع خطتها لتطوير الموانئ البحرية والبرية، وكذلك الموافقة على ما قدمته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حالياً من متغيرات وتأثيرات، حيث تم التنويه إلى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح تيسيرات متعددة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري، في ضوء هذه المتغيرات المحلية والعالمية نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة، بجانب الموافقة على التوقيع على الاتفاق اللوجيستي، المزمع توقيعه مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، والخاص باستضافة وتنظيم مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي WUF12 لعام 2024.

استعراض مقترحات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري

أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير اجتماعا لاستعراض مقترحات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وعميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ووكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس، ومدير معهد دعم التصميمات المعمارية بجامعة القاهرة، ومساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي، فضلاً عن اجتماع لمتابعة آخر مستجدات ومقترحات برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، حيث تم التوافق على تخصيص من 28 إلى 30 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية في العام المالي المقبل، وذلك بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، ووكيل أول محافظ البنك المركزي، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، بالإضافة إلى اجتماع مع مسئولي شركة مودرن للتنمية والاستثمار لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع المالي، وذلك بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب للشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وكذلك اجتماع لاستعراض التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ 12، والمقرر عقده في نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، ومساعد وزير التنمية المحلية، ومستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.

كما ترأس الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل إجراءات الانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وموازنة العام المالي المقبل 2023/2024، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لانتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه بسرعة تسليم الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين بالمرحلة الأولى خلال شهر، وبدء إجراءات التخصيص للموظفين المستحقين بالمرحلة الثانية، وذلك بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

أنشطة رئيس مجلس الوزراء

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير شهد مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين.

وبالنسبة للقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أوضح التقرير لقاءه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة مستجدات عدد من مشروعات الوزارة، حيث تم عرض بعض النقاط المتعلقة بمشروعات الوزارة، والتي من بينها مدينة مصر الرقمية، وكذا الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة أملاك الدولة، بجانب لقاء مع وزير الموارد المائية والري، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل موقف مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وموقف أعمال تأهيل الترع