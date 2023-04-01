10 معلومات عن محكى الجبيل في طور سيناء.. مساحته 5 آلاف متر

وضع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قبل عام، حجر أساس محكى الجبيل بطور سيناء، والذي أسند تنفيذه إلى جهاز تعمير سيناء.

وقال اللواء خالد فودة لـ«الوطن» إن الهدف من المشروع استغلال المنطقة سياحيا وإحياء التراث السيناوي، لافتا إلى أن الجبيل تتميز بوجود مقومات سياحية كبيرة، حيث تمتد من مطار الطور وحتى منطقة رأس راية، وطقسها معتدل طوال العام خاصة في فصل الصيف، وهي منطقة صيد مشهورة ومعروفة وتعرف باسم قرية الصيادين سابق.

محكى الجبيل منطقة جذب للسياح

المحكى يقع في مدخل قرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء وجرى تصميمه ليكون منطقة جذب للسياح تعمل علي إنعاش المنطقة اقتصاديا، وفقا لتصريحات المهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء الذي قال إن محكى الجبيل إضافة للسياحة في طور سيناء، موضحا أن القيادة السياسية تسعى إلى استغلال المناطق المرجوة في سيناء واستغلالها سياحيا لتحقيق أكبر عائد للمواطن من خلال توفير فرص عمل.

وتابع أن فكرة المحكى جاءت بعد قيام محافظة جنوب سيناء بتطوير المنطقة العشوائية الموجودة في مدخل قرية الجبيل، ونقل المواطنين إلي مساكن منظمة ذات مرافق كاملة.

10 معلومات عن المحكى

1- يقع علي ساحل قرية الجبيل بطور سيناء.

2- يقام لأول مرة علي مستوي محافظة جنوب سيناء.

3- محكى الجبيل علي مساحة 5000 متر مربع.

4- تكلفة إنشاء المرحلة الأولى 30 مليون جنيه.

5- يضم قاعة لعرض المقتنيات الخاصة بأهل القرية.

6- يضم معوض ومشغل للحرف اليدوية.

7- تعرض فيه قصص المجاهدين البطولية أثناء الحرب.

8- ومشغل للسيدات لإحياء المشغولات اليدوية والفنية.

9- يضم حضانة وحديقة للأطفال.

10- يضم محلات لبيع المنتجات والمشغولات البدوية.