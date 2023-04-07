تفاصيل إنهاء حياة شاب بطعنة قاتلة في القلب بالسلام

في حراسة أمنية مشددة، حضر المتهم بقتل صديقه في منطقة السلام للتحقيق معه أمام جهات التحقيق، وخلال جلسة استمرت نحو 4 ساعات، اعترف بجريمته وإنهاء حياة المجني عليه المدعو «أحمد» صاحب الـ16 عامًا، مستخدمًا سلاح أبيض «مطواة» في الشارع أمام المارة، بسبب خلافات بينهما، وبعد انتهاء جلسة التحقيق أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وفي جلسة تحقيق تالية، جدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يومًا، على ذمة التحقيقات.

كواليس الجريمة

أما عن كواليس الجريمة، التي شهدها أحد شوارع منطقة السلام بالقاهرة، قطع سكون الليل صوت صرخات هزت المنطقة، الجميع يتركون منازلهم، متوجهين نحو مصدر الصرخات، ليتفاجئوا بابن المنطقة «أحمد»، الذي لم يتجاوز عمره 16 عامًا، ملقى أرضًا والدماء تتساقط من جسده بغزارة، سرعان ما كانت سيارات الشرطة متواجدة في مسرح الجريمة، حيث الدماء تملء المكان، وفرض رجال الشرطة كردون أمني حتى إجراء المعاينة، وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم مرتكب الواقعة.

كما انتقلت جهات التحقيق إلى مسرح الجريمة، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية، وبيان السبب الرئيسي للوفاة.

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة في الواقعة، عن وجود خلاف بين الطرفين، وفي يوم الجريمة نشبت مشادة كلامية بين الطرفين، ليقوم المتهم باحضار سلاح أبيض «مطواة» وسدد له طعنة في القلب أودت بحياته في الحال.

العقوبة القانونية

وأوضح حسام همام المحامي لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».