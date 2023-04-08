القبض على لص مواد بترولية بتهمة غسل 5 ملايين جنيه في السويس

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مسجل خطر مقيم بمحافظة السويس، بتهمة تكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصصوا في مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية ، حيث تمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بـ5 ملايين جنيه تقريباً.