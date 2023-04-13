8 درجات ارتفاع في درجات الحرارة بطقس غد الجمعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس يوم غد الجمعة، الذي سوف يشهد ارتفاع 8 درجات في الحرارة، مقارنة بطقس أمس الأربعاء، الذي شهد انخفاضا في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعة، وسط موجة طقس سيئة للغاية ضربت المحافظات الساحلية والوجه البحري ومدن القناة، وجنوب القاهرة.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة شوفلك شمسية

ونوهت الهيئة، إلى أن طقس غد الجمعة يشهد شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو ما يستوجب توخي الحظر الشديد والتمهل أثناء قيادة السيارات على الطرق الرئيسية والفرعية، حرصا على حياتهم، ويكون طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على أرجاء البلاد كافة.

طقس غد الجمعة كما توقع خبراء الأرصاد

وأعلن خبراء الأرصاد الجوية عن توقعات طقس غد الجمعة؛ إذ سجلت درجة الحرارة بمحافظات القاهرة والوجه البحري، العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية، كما سجلت في السواحل الشمالية، العظمي 24 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.

كما سجلت درجات الحرارة في جنوب سيناء، العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية، وفي شمال الصعيد، العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية، وسجلت درجة الحرارة في جنوب الصعيد، العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية.