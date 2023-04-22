تجديد حبس 4 متهمين بخطف سائق والاعتداء عليه بالضرب في القاهرة

أمرت النيابة العامة تجديد حبس تشكيل عصابي من 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المحدد، بتهمة استدراج سائق سيارة إلى ورشة أحدهم وتعدوا عليه بالضرب وأصابوه بكدمات في الوجه واستولوا منه على هاتف محمول ومبلغ مالي في القاهرة.

كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول نشاطهم الإجرامي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، واستكمال التحقيقات.

ضبط 4 أشخاص تعدوا على سائق

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 أشخاص يقيمون في محافظة القاهرة، لاتهامهم باصطحاب سائق سيارة يقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، داخل ورشة ملك أحدهم وتعدوا عليه بالضرب ما نتج عنه إصابته بعدة كدمات في الوجه واستولوا منه على الهاتف المحمول ومبلغ مالي.

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بتحريض من أحد الأشخاص، متواجد خارج البلاد، طلب من المجني عليه توصيل مبلغ مالي لأحد الأشخاص لكنه استولى عليه، ولم يقم بتسليمه وفق الاتفاق، وبمناقشته أنكر استيلائه على المبلغ المالي، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة الخطف وفقا لقانون العقوبات تنص على: «تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات».