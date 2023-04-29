أسقف الخدمات: الكنيسة تشارك في محاربة هجرة الشباب بطريقة غير مشروعة

قال الأنبا يوليوس، الأسقف العام في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية تعتمد على اتجاهين؛ الأول العمل الخيري وهذا الاتجاه مؤقت يعتمد أكثر على الحالات الطارئة، مضيفا أن الاتجاه الثاني تنموي دائم، وهو الأساس لأن التنمية هي الأساس، إذ يجري صرف 3 أضعاف على المشروعات التنموية مقابل الخيري.

وأضاف خلال لقاء مع محرري الملف القبطي، أن العمل التنموي يسير في نفس الاتجاه الذي يسير مع البلد، والحصر للملفات في مصر أمر مهم وبناء عليه يتم التخطيط لكيفية التنفيذ بشكل صحيح، لذلك نسير وفق استراتيجية مصر والرئيس والحكومة.

وأوضح أن مصر لديها ذراعين للعمل يتمثلان في حياة كريمة والتحالف الوطني، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية عضو في التحالف الوطني وشريكة في حياة كريمة.

بروتوكول تعاون مع الهجرة

وأشار إلى أنه الكنيسة تشارك في محاربة هجرة الشباب بطريقة غير مشروعة، موضحًا أنها وقعت بروتوكول مع وزارتي الهجرة والقوى العامة لتوعية الشباب، مع توفير منتديات للتوظيف مع الوزراتين لمواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة.

وتابع الأسقف العام في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الأسقفية تتعاون مع وزارة البيئة فيما يخص أزمة تغير المناخ، وندشن العديد من المشروعات مثل إنارة المسجد والكنيسة بالطاقة الشمسية.

وأكد أن هناك قضايا مختلفة مثل العنف والإدمان وتنظيم الأسرة، ولنا بروتوكول مع المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمقاومة العنف.

وأضاف أننا نهتم بتحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى لمصر، مضيفا أننا نعمل في 60 مجتمعا ونختار المجتمعات الأكثر احتياجًا، ونظل لمدة لا تقل عن 4 أعوام مثل الصحة وتدريب مهني والصحة وتغيير عقل الشباب ومقاومة العنف المجتمعي وحماية الطفل، وكل القضايا التي تهم المجتمع حاليًّا هي تهم أسقفية الشباب.

الأسقفية تهتم بـ4 فئات

ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة من الأمور المهمة لاستدامة التنمية، مشيرًا إلى أنه توجد فئات تهتم بها الأسقفية مثل المدمنين والمساجين وذوي الهمم، إذ يوجد مركز «قم وامشي» ويتم توفير الأطراف الصناعية لهم.