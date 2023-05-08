الفئات العمرية المسموح لها بالسفر للحج 2023.. تعرف عليها

حدّدت وزارة الداخلية الفئات العمرية المسموح لها بالسفر للحج خلال العام الجاري 2023، واشترطت على حجاج القرعة أن يكون الشخص كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسية.

كما أقرت الوزارة العديد من الاشتراطات الخاصة بالسفر للحج ومن بينها الفئات العمرية المسموح لها بالسفر للحج 2023 وكذا الخدمات المقدمة للحجاج، فضلا عن شروط أخرى من بينها الآتي:

الفئات العمرية المسموح لها بالسفر للحج 2023

- ألا يقل سن الرجال عن 25 عامًا.

- يستثنى من شرط السن المحرم الشرعي لسيدة أقل من 45 عامًا على ألّا يقل عمره عن 18 عامًا.

- يعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 30/4/2023.

الخدمات المقدمة للحجاج في 2023

- توفير حجز بفنادق تطل على الحرم المكي والمدني مباشرة.

- توفير جميع سُبل الراحة لضيوف الرحمن وخلق مناخ مناسب لأداء المناسك بسهولة ويُسر.

- توفير عدد كبير من العيادات الطبية داخل الفنادق التي يقيم بها الحجاج.

- فحص من يتعرضون لوعكات صحية مفاجئة وصرف الأدوية لهم بالمجان.

- توفير فريق طبي من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مُجهز بسيارة إسعاف لمصاحبة البعثة.

- تقديم الخدمة الطبية للحجاج كبار السن في مناطق سكنهم سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة.

- التنسيق مع أطباء وزارة الصحة لتنظيم جلسات الغسيل الكلوي وجلسات الكيماوي للمرضى المحتاجين خلال أداء المناسك.

- الاتفاق مع علماء من الأزهر والأوقاف لشرح المناسك للحجاج وتعريفهم بها والإجابة عن أي استفسارات قد تشغل بال الحاج طوال فترة الرحلة المقدسة.

- الاستعانة بالشرطة النسائية لمساعدة السيدات من كبار السن على أداء المناسك بسهولة ويسر.