إصابة 10 عمال في انقلاب أتوبيس على طريق رافد بجمصة

أصيب 10عمال نتيجة انقلاب أتوبيس على طريق رافد بجمصة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف من أجل نقلهم إلى مستشفي بلقاس العام، لتلقي العلاج اللازم، واستكمال الإجراءات اللازمة و أخطرت النيابة العامة.

بلاغ بالواقعة

وتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز جمصة، يفيد بانقلاب أتوبيس خاص بنقل عمال، ونتج عنه إصابة 10 عمال، وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي لعلاجهم وعمل اللازم.

إصابة 10 عمال أثر انقلاب أتوبيس

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، وتبين إصابة 10 عمال نتيجة انقلاب أتوبيس خاص بنقلهم، وجاءت أسماءهم كالتالي، ومأمون صابر مأمون علام 40 عام بطرة، وأحمد عبدالله إبراهيم 38 عام بلقاس، وسمير علي عبد العزيز 33 عاما السماحية، ومحمد مأمون صابر مأمون 14 عام بطرة، وأسامة محمد عطية 29 عاما سماد طلخا، وخالد عبد العزيز عبد الجواد 20 عاما السماحية.

إضافة إلى إصابة إسلام ثناء السيد 33 عاما المنصورة، ومروة السيد أحمد 30 عاما المنصورة، وأشرف المكاوي عوض 24 عاما بسنديلة، ومحمد سامي سعد 31 عاما ميت الصارم.

انقلاب الأتوبيس

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافهم عقب انقلاب الأتوبيس بهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلقاس العام، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الإشاعات اللازمة، من أجل تلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، و جرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.