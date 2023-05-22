مواعيد قطارات التالجو على الوجهين البحري والقبلي.. دخلت الخدمة كاملة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات التالجو يوميا على خط «القاهرة- الإسكندرية» والعكس، مع وصول القطارين الخامس والسادس، ودخولهما الخدمة، اعتبارا من الخميس 1 يونيه 2023، حرصًا من الهيئة على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب.

مواعيد قطار التالجو

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة للجمهور، تستعرض «الوطن» مواعيد قطارات التالجو على خطوط السكة الحديد في الوجه البحري «القاهرة- الإسكندرية» والقبلي «القاهرة - أسوان» والعكس.

مواعيد قطارات التالجو على خط الصعيد

قطار 2030 تالجو مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 7 مساءاً، ووصول الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.

قطار 2031 تالجو مكيف، أسوان - القاهرة، قيام 7 مساءا ووصول الساعة 6:50 صباح اليوم التالي.

مواعيد قطارات التالجو على خط وجه بحري

قطار 2025 تالجو مكيف، القاهرة - الإسكندرية، قيام الساعة 8 ووصول الساعة 10:30.

قطار 2023 تالجو مكيف، القاهرة - الإسكندرية، قيام الساعة 14 ووصول الساعة 16:30.

قطار 2022 تالجو مكيف، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 7 ووصول الساعة 9:35.

قطار 2024 تالجو مكيف، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 14 ووصول الساعة 16:30.

مواعيد قطار تالجو 2022 في العطلات

يقوم قطار 2022 تالجو من محطة الإسكندرية الساعة 9:00 فقط أيام الجمعة والعطلات، وباقي أيام الأسبوع يتم قيامة بجدوله الحالي.