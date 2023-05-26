باحث مصري بسويسرا: فوجئت بحصولي على جائزة أفضل رسالة دكتوراه من جامعتي

أعرب الباحث الدكتور مصطفى عبدالسميع، الباحث المصري بجامعة فرايبورج في سويسرا، عن سعادته بالحصول على أفضل رسالة دكتوراه من جامعته، موضحًا: «ده بفضل ربنا ودعواتكم وتوفيق الله سبحانه وتعالى».

عبدالسميع: الجامعة تتأكد من أحقية الرسالة

وأضاف «عبدالسميع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر تستطيع» ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «dmc»، أن عملية اختيار أفضل رسالة دكتوراه تبدأ كل عام مع بدء مناقشة المشروعات والرسائل العلمية للتأكد مما إذا كانت تستحق الحصول على الجائزة أم لا.

فوجئت باختيار رسالتي

وتابع خلال مداخلته بالبرنامج: جميع الباحثين الذين قدموا رسائل علمية يجري ترشيحهم للجائزة، ثم تأتي لجنة لاختيار أفضل رسالة، وهذا العام تقدم العديد من الباحثين وتنافسوا عليها، ولكنه اللجنة اختارتني وفوجئت بذلك.