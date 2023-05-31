«بابلو اسكوبار.. البداية والنهاية».. فيلم جديد على «الوثائقية» في يونيو

أعلنت قناة «الوثائقية» عرض الفيلم الوثائقي «بابلو اسكوبار.. البداية والنهاية» في يونيو المقبل، والذي يروي قصة حياة تاجر المخدرات العالمي بابلو اسكوبار، الذي استطاع تحويل المخدرات إلى وباء أمريكي بعدما تمكن من تهريب نحو 150 ألف طن من الكوكايين سنويًّا من معامله في كولومبيا إلى مدينة ميامي، التي تحولت إلى عاصمة لتجارة المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية.

بابلو اسكوبار.. البداية والنهاية

ويتناول الفيلم قصة حياة اسكوبار، أول إرهابي مخدرات في العالم، بعدما لجأ إلى كثير من العمليات الإرهابية لفرض سيطرته على السوق والحكومة الكولومبية، ففي عام واحد، نفذ اسكوبار نحو 3000 عملية تفجير، ونحو 22 ألف عملية قتل واغتيال. كما يوثق الفيلم نفوذ اسكوبار الطاغي في المجتمع الكولومبي إلى حد اغتيال المدعي العام ومرشحي الرئاسة الكولومبية في سبيل إلغاء معاهدة ترحيل المجرمين إلى أمريكا.

وقال الإعلامي شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية الجديدة، إنّ الفيلم يتعرّض لأسباب نجاح اسكوبار في الحصول على حب وتقدير الفقراء في مدينته مديليين، بعدما رعاهم، وقدّم كثيرًا من الأعمال الخيرية لهم، حتى أصبحوا مصدرًا لحمايته.

كما يرصد الفيلم، بالشهادات الموثقة لعدد من ضباط مكافحة المخدرات في أمريكا وكولومبيا، جهود إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية في استهداف اسكوبار، بالتعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات الكولومبية؛ من أجل تفكيك امبراطوريته، حيث لاحقته على مدار سنوات حتى تمكنت من القضاء عليه بعد رحلة مطاردة مثيرة استمرت 16 شهرًا من البحث والمداهمات، لتضع نهاية واحد من أخطر رجال العالم.