إبحار 67 مركب صيد بالبرلس وسط هدوء حركة الأمواج اليوم

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أنّ 67 مركب صيد كبيرة، قد أبحرت اليوم، داخل المسطح المائي بالبحر الأبيض المتوسط، بسواحل البرلس، لافتًا إلى أنّ حركة الأمواج اليوم في معدلاتها الطبيعية، طبقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، وهو الأمر الذي يساعد على مزيد من الإبحار للمراكب العاملة في مهن الصيد، بحثًا عن الرزق وصيد الأسماك بمياه البحر المتوسط.

إبحار 67 مركب صيد بسواحل البرلس

وأشار «حمدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من بين مراكب الصيد التي أبحرت اليوم، 17 مركب صيد من نوع «الجر»، التي تبحر لمدة 12 يوماً، بينما تعاود لسواحل البرلس مرة أخرى، مشيرًا إلى أنّ تلك المراكب يكون على متن طاقمها البحري نحو 13 من الصيادين العاملين عليها.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم

يذكر أنّ هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قد أعلنت سرعة الرياح في محافظة كفر الشيخ، اليوم، التي بلغت نحو 5 كم/ساعة، وأنّ فرص سقوط الأمطار 0%، وكذلك الرطوبة بلغت 21%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.