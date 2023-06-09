4 نصائح مهمة من «الإفتاء» للحجاج خلال الإحرام.. تعرف عليها

مع اقتراب موسم الحج، يحرص عدد كبير من المسلمين في جميع أنحاء العالم على أداء المناسك والطواف حول الكعبة التي تعد ضمن أركان الإسلام الخمسة، لذلك تقدم دار الإفتاء عددا من النصائح للحجاج حتى يخرجوا من الحج بأكثر استفادة وقدر من الحسنات.

وقدمت دار الإفتاء المصرية عددا من النصائح للحجاج، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، والتي جاءت على النحو التالي:

نصائح خلال الطواف

- البقاء في الحرم لأطول وقت ممكن.

- قراءة القرآن والنظر إلى الكعبة.

- الطواف حول الكعبة كلما استطاع الحاج ووجد القدرة على الطواف.

- عدم التعجل في أداء شعائر الحج مما قد يعرض الحاج إلى الإجهاد أو يصيب غيره بالمشقة.

وقدمت دار الإفتاء في منشور آخر، عدد من الآداب التي يجب على الحاج الالتزام بها خلال المناسك، والتي جاءت على النحو التالي:

آداب في مناسك الحج

- إخلاص النية إلى الله تعالى.

- عدم الانشغال بغير الذكر.

- عدم التحدث إلا بالخير.

- الحذر من الرياء والسمعة.

- شكر الله على توفيقه للحاج لزيارة بيته.

- الحرص على عدم إيذاء الآخرين بالتزاحم.

- الرفق عند رمي الجمرات.

- تخير أصغر الحصى.