ضبط حارس عقار متهم بسرقة مليون جنيه من موظف بإحدى الشركات في القاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من (موظف بإحدى الشركات - مقيم بدائرة القسم) باحتفاظه بمبلغ مليون جنيه تخص أحد أصدقائه، وقيامه بوضعه داخل «كيس بلاستيكي» ولدى خروجه من الشقة سكنه ترك الكيس أمام باب الشقة سهوا وعقب ذلك اكتشف سرقة المبلغ المالي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس العقار محل الواقعة).

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بأنه أثناء قيامه بجمع القمامة من أمام الشقق السكنية فوجئ بوجود الكيس البلاستيكي أمام شقة المجني عليه فقام بسرقته، وجرى بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه، وباستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.