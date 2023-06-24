أستاذ علوم سياسية: قائد قوات فاجنر أصبح متمردا وخائنا لدى الشعب الروسي

قالت الدكتورة لانا بادفان، أستاذة العلوم السياسية، إن الأوضاع حاليا في موسكو هادئة، لافتة إلى أن الحكومة الروسية اتخذت إجراءات أمنية مشددة بعد تمرد قوات فاجنر على الجيش الروسي.

لانا بادفان: الشعب الروسي يرفض تمرد فاجنر

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب الروسي يرفض تمرد قوات فاجنر، لافتة إلى أن الشعب وصف أفعال قائد قوات فاجنر بالخيانة، مشيرة إلى أن ما أقدم عليه الأخير إساءة للسمعة، وأصبح متمردا وخائنا لدى الشعب الروسي.

أمريكا والغرب يستغلون ما يحدث في موسكو

وأكدت أستاذة العلوم السياسية، أن خطاب الرئيس بوتين اليوم كان حازما وصارما، موضحة أن قوات فاجنر لا تستطيع أن تدخل موسكو، ووزارة الدفاع الروسية ستحمي موسكو.

ولفتت إلى أن قائد قوات فاجنر أساء بشكل مباشر للرئيس الروسي، مشيرة إلى أن خطاب بوتين كان شديد اللهجة ضد الأول.

وأوضحت الدكتورة لانا بادفان، أن أمريكا والغرب يستغلون ما يحدث في موسكو الآن، ويعملون على إشعال الموقف في روسيا، مؤكدة أن قائد قوات فاجنر سيخضع في النهاية للجيش الروسي.