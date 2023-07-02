محافظ الوادي الجديد: توزيع لحوم 49 أضحية على الأسر الأكثر احتياجا

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ذبح 49 أضحية بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والمؤسسات الأهلية والخيرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيع لحومها على الأسر المستحقة والأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة.

8 آلاف مستفيد من اضاحي الجمعيات في الوادي الجديد

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لجميع الجمعيات والمؤسسات لمساهمتها الفعالة في دعم جهود المحافظة لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وإدخال بهجة العيد على الحالات المستحقة من أهالي المحافظة، مؤكدًا أنه تم توزيع لحوم الأضاحي على 8 آلاف مستفيد من مراكز المحافظة المختلفة وفقًا لقواعد البيانات الخاصة بإدارات التضامن الاجتماعي؛ لضمان وصولها لمستحقيها.

وقال محمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بأسيوط والوادي الجديد، في بيان، إنه بناءً على توجيهات محافظ الوادي الجديد بضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي على مستوى المحافظة في عملية توزيع لحوم الأضاحى لتغطية أكبر عدد ممكن وضمان عدالة التوزيع وتوصيل الخدمة لمستحقيها والتنسيق مع باقي الجمعيات والمؤسسات التي ساهمت هذا العام في توفير عجول الاضاحي بالمحافظة من خلال التنسيق مع التضامن الاجتماعي والوحدات الاجتماعية.

وأشاد بالدور الفعال لمؤسسة مصر الخير وعلى رأسها الشيخ علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ومشاركتها المجتمعية الفعالة بنطاق المحافظة، داعياً منظمات المجتمع المدني أن تحذو حذوها في مشاركة الحكومة في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة ودعم المجمتع في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

26 جمعية شريكة في أضاحي هذا العام 2023

ومن جانبه، أوضح مدير فرع مؤسسة مصر الخير بأسيوط والوادي الجديد إنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والتي قامت بدورها في التنسيق مع بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى والطب البيطرى والصحة لاتمام عمليات الذبح والتوزيع الأمن للحالات المستفيدة، إذ ساهمت 26 جمعية شريكة على مستوى مراكز المحافظة في التوزيع ليصل إجمالي المستفيدين من حملة أضحيتك مع مصر الخير إلى 8 آلاف مستفيد.