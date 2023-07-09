الصور الأولى لحريق محلات وعقار جمصة في الدقهلية.. وأسماء 16 مصابا

استقبل مستشفى جمصة المركزي بمحافظة الدقهلية الليلة، 16 مصابا بحروق واختناقات على إثر نشوب حريق هائل داخل معرض داخل سوق منطقة آمون، وامتدت النيران لعدد من المحلات المجاورة وعقار، ما جعل ألسنة اللهب تمتد لمسافات كبيرة، وتكثيف قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده وسط حالة من الفزع بين المصطافين، وتجمع عشرات المواطنين للمساعدة في الإطفاء.

وحصلت «الوطن» على الصور الأولى للحريق، والتي أظهرت انتشار ألسنة النار في أكثر من مكان علاوة على نشوبها في عقار، واستدعاء سيارات الإطفاء من المنطقة المجاورة لجمصة للسيطرة على النيران.

أسماء المصابين بالاختناقات في حريق جمصة

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية لـ«الوطن» أن مستشفى جمصة المركزي استقبل 16 مصابا معظمهم باختناقات نتيجة للدخان الكثيف الناتج عن الحريق وهم كلُ من:

حسام طلعه بدوي، من أفراد الحماية المدنية، 23 عامًا

وطه السيد مختار، 44 عامًا

عمر مجدي الكناني، 30 عامًا

وسام احمد عبدالله، 28 عامًا

وعبير زكريا حسن، 48 عامًا

محمد سعد عبد اللطيف 36 عامًا

صلاح فتحي نسيم 42 عامًا

محمد عبد العزيز احمد 45 عامًا

عبد الحي منصور عبد الحي 55 عامًا

ومحمد احمد محمد، 25 عامًا

وخيرى صابر محمود، 32 عامًا

السيد شاكر محمد وجميعهم مصابين بالاختناق.

أسماء المصابين بجروح في جحريق جمصة

كما جرى استقبال كلًا من:

على السيد احمد من قوة إدارة الحماية المدنية 44 عامًا ومصاب جرح قطعي بالقدم اليسرى

على السيد مصطفى، 23 عامًا، مصاب بجرح باليد اليمنى

والسيد عبد الحميد محمود، 43 عامًا، مصاب يجرح قطعي بالقدم اليسرى

محمد حمدان عبد الحميد، 32 عاما، مصاب باختناق وحروق متفرقة بالذراعين والقدمين.

اندلاع حريق جمصة وقوات الحماية المدنية تحاول السيطرة عليه

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة باندلاع حريق هائل في معرض لبيع الأحذية "المعرض العصري" في شارع امون بمنطقة السوق بمصيف جمصة في محافظة الدقهلية.

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة الي موقع الحريق وبالفحص تبين اشتغال النيران بمحتويات المعرض.

وامتدت النيران لعقار يعلو المعرض فضلًا عن امتدادها ليعض المحلات المجاورة وتواصل قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية