عالم مصريات: لن يعود لمصر وجهها الحضاري إذا لم تعد لتاريخها العظيم

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إنَّ «مصر لديها أعظم تاريخ وحضارة، وطالما نسيناها سنكون مهزومين، ولن يعود لمصر وجهها الحضاري إلا إذا عادت لتاريخها العظيم».

وأضاف وسيم السيسي، خلال حواره مع الإعلامية ليندا عبداللطيف، مقدمة برنامج «صباح جديد»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص في غالبية المشروعات القومية والفعاليات الثقافية على دمج وإبراز أصالة الحضارة المصرية لتأكّد وترسيخ الهوية المصرية.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه وعي كبير، مشيرًا إلى أنَّ فكره حضاري وعميق وسابق لزمانه وكأنّه كان يقرأ ما كتبه مفكر يوناني عندما انتصرت اليونان على إسبرطة، الذي قال «هزمناهم ليس حين غزوناهم بل حين أنسيناهم تاريخهم وحضارتهم».

وتابع عالم المصريات: «عمدة برلين حاليًا قالت كيف من الممكن أن يكون شكل العالم الآن لو لم تقم الحضارة المصرية القديمة، ومن قبلها عالم مصريات بريطاني وقال نحن في حاجة إلى قرنين من الزمان حتى نصل إلى هذا المستوى الرفيع من الحضارة الإنسانية».

وأوضح: «كيف يكون لدينا حضارة بهذا الشكل يتحدث العالم كلها عنها، ونحن نبتعد عنها، وفي المؤتمر الاقتصادي لعام 2014 كان مفتاح الحياة هو الرمز، فالضلع الأفقي هو السماء والضلع الرأسي هو الأرض، إذ شهدت مصر الفترة الحالية حفل نقل المومياوات، ثم مؤتمر الكباش في الأقصر، وكل ذلك بهدف تعميق للهوية المصرية».

واستكمل أنّ الهوية تعني عدة أمور، فهي الجينات والأخلاق والسلوك والأعراف وغيرها، موضحًا: «المصري هو من يولد في مصر، والهوية لا تُعرف بلغة أو دين أو فترة احتلال»، مشيرًا إلى أنَّ المصريين اتصال لأسلافهم المصريين القدماء من الناحية الجينية والأخلاقية، وإن حدثت بعض التغيرات نتيجة للغزوات التي مرت على مصر.

وتابع: «إذا كانت الهوية باللغة، نجد أنَّ الأمريكيين لم يقولوا إن بلادهم اسمها الولايات المتحدة الإنجليزية لأنهم يتحدثون الإنجليزية، وإذا كانت الهوية بالدين لا يمكن أن نقول إن إيران أو تركيا أو إندونيسيا لأنهم مسلمون»، موضحًا أنَّ «الهوية تكون بالأرض، أنت وُلدت على أرض مصري فأنت مصري لكل كل الحقوق وعليك الواجبات نفسها التي على أي إنسان وُلد في هذه الأرض».