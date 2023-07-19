مواعيد وخدمات فرع توثيق سيارات الإسكندرية بمجمع محاكم المنشية

منذ أيام قليلة شهدت الإسكندرية افتتاح فرع توثيق السيارات الأول من نوعه بالمدينة الساحلية، وهو الذي يتواجد بقاعة رقم 2 بالدور الأول بمجمع محاكم الإسكندرية بالمنشية، ويوفر عدة خدمات تخص عمليات توثيق السيارات ومحررات المركبات.

ونظرا لكونه الأول والوحيد بالمدينة الساحلية، فتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، كل التفاصيل حول مواعيد فرع توثيق السيارات والخدمات المقدمة من خلاله، تسهيلا على المواطنين الراغبين في ذلك، بحسب ما أعلنته محافظة الإسكندرية.

مواعيد عمل فرع توثيق السيارات

تشهد مواعيد العمل في فرع توثيق السيارات من الساعة التاسعة صباحا وحتى 4 عصرا، بشكل يومي عدا أيام الإجازات الرسمية.

ويقدم المكتب إجراءات المواطنين خلال دقائق دون معاناة، بما يتفق مع التحول الرقمي الذي بدأت في تطبيقه الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اختصاصات مكتب توثيق سيارات في الإسكندرية

ويختص مكتب توثيق سيارات في الإسكندرية بالتالي:

- توثيق المحررات الخاصة بالمركبات بأنواعها المختلفة.

- التصديق على توقيعات أصحاب الشأن فيها.

- يقتصر اختصاص هذا الفرع على ما يقدم إليه من محررات تتعلق بهذا النوع من التعامل.