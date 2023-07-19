إصابة 5 أشخاص في حوادث مرورية متفرقة بمطروح

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حوادث طرق متفرقة بنطاق محافظة مطروح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفيات، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حوادث طرق مطروح

واستقبل اليوم، مستشفيات مطروح 5 مصابين مستشفى الحمام المركزي، شخص مجهول الهوية حوالى 28 سنة إثر اصطدام سيارة به بطريق مطروح الإسكندرية أمام قرية ماربيلا، يعاني من اشتباه نزيف بالمخ واشتباه استرواح هوائى بالصدر والحالة العامة سيئة.

كما استقبل مستشفى السلوم التخصصي، عياد فضل الله مسعود 35 سنة من الضبعة، بسبب وقوع حادث انقلاب سيارة نص نقل بطريق المطار بالسلوم، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح عميقة بالوجة، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجارى عمل الفحوصات.

كما استقبل مستشفى الحمام المركزي، أحمد عرفة رزق داوود 19 سنة من دمنهور المحمودية، نتيجة حادث اصطدام سيارة ملاكي به بالزهور طريق الخدمات بالحمام، ويعاني من كسر مضاعف بالساق اليمنى والذراع الأيمن.

واستقبل مستشفى مطروح العام صبري حمادة عبد الرحمن 18 سنة من عزبه المغاربة بمطروح، بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 20 شرق مطروح، يعاني من اشتباه كسر باليد اليمنى وجرح قطعي في اليد اليمنى طوله حوالي 15 سم وكدمات وسحجات متفرقة فى الجسم.

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي فريدة أحمد عثمان 13 سنة من الجيزة، إثر تعرضها لحادث انقلاب ملاكي الطريق المستحدث مفارق طريق البترول بالعلمين، تعاني من اشتباه نزيف داخلي بالمخ والبطن وكدمات متفرقة.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طرق مطروح لفحص حوادث الطرق، وجاري المعاينة للتعرف على أسباب وقوعها ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق.