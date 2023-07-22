4 خدمات مصرفية تعمل خلال الإجازة دون الحاجة للذهاب إلى البنك

بدأت إجازات البنوك المصرية منذ يوم الخميس الماضي، بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو، وفقا لما أعلن عنه البنك المركزي المصري في بيان.

وتواصلت إجازة البنوك لمدة 4 أيام من الخميس الماضي، رأس السنة الهجرية، والجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية، والأحد بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

ومع زيادة الإجازات خلال الفترة الحالية، يتساءل العديد من عملاء البنوك بشأن الخدمات المصرفية المتاحة خلال فترة تعطيل العمل في البنوك المصرية، وهو ما ترصده «الوطن» في السطور التالية بالتفاصيل حسب المواقع الرسمية للبنوك.

خدمات مصرفية تعمل خلال الإجازة

- خلال فترة الإجازة يمكن للعملاء السحب من ماكينات الصرف الآلي في جميع المحافظات، وعلى مدار 24 ساعة.

- توفر البنوك المصرية خدمة الإيداع من ماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة أيضًا.

- يمكن للعميل استخدام المحفظة الذكية من أجل دفع الفواتير اللازمة، أو تحويل الأموال على المحفظة لشخص آخر بحسب شروط الحد المسموح به يوميًا أو شهريًا، وذلك سواء من خلال ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق البنك المركزي المصري إنستا باي.

خدمات إلكترونية في إجازة البنك

- يمكن للعميل إجراء تحويلات نقدية سواء عبر التطبيق الرسمي للبنك الخاص به، أو عبر تطبيق «إنستا باي»، التابع للبنك المركزي المصري.