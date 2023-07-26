خطة بديلة لغلق محور عدلي منصور لمدة 3 أشهر

تبدأ الإدارة العامة للمرور، غلق محور عدلي منصور كليا، في الاتجاه القادم من ميدان الحرفيين باتجاه محطة عدلي منصور، لتنفيذ أعمال الطرق بمشروع ربط محور جوزيف تيتو بالطريق الدائري.

ولتسيير الحركة المرورية خلال فترة الغلق التي تستمر لمدة 3 شهور، وضع رجال المرور خطة بديلة من خلال تقسيم الاتجاه من محور عدلي منصور للحرفيين لاتجاهين، اعتبارا من الساعة 12 صباح أمس الثلاثاء الموافق 25-7-2023 ولمدة 3 أشهر وحتى انتهاء أعمال الطرق بمشروع ربط محور جوزيف تيتو بالطريق الدائري.

مساعدات فنية وتجهيزات

ووضع رجال المرور مساعدات فنية وتجهيزات إرشادية في أماكن الأعمال، لضمان أمن وسلامة المواطنيين، إضافة إلى الخدمات المرورية.

خدمات مرورية على الطرق

وفي سياق متصل، تنتشر الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم، لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، ولضبط المخالفات بأنواعها كافة، ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني.