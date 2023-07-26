«س وج» عن موعد وطرق صرف معاشات أغسطس 2023.. بزيادة 1635 جنيهًا

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات على أن يكون يوم 1 من كل شهر، لجميع المستفيدين من المعاشات، ومع قرب نهاية شهر يوليو الجاري، ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات أغسطس 2023، والذي يصرف بالزيادة المقررة للشهر الخامس على التوالي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، «س وج» عن موعد وطرق صرف معاشات أغسطس بزيادة 1635جنيها حد أقصى، وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

س/ موعد صرف معاشات أغسطس 2023؟

ج/ وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات أغسطس 2023 أول أغسطس، وهو ما يوافق الثلاثاء المقبل، أي يوم 1 في الشهر، وهو اليوم المحدد لصرف المعاشات كل شهر لجميع المستفيدين.

س/ هل توجد زيادة جديدة في معاشات أغسطس 2023؟

ج/ وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لا توجد زيادة جديدة في معاشات شهر أغسطس، حيث أنه سيتم صرف المعاشات بالزيادة 15% المقررة منذ أبريل الماضي، وفقا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتبكير زيادة المعاشات لجميع المستفيدين.

س/ ما قيمة الحد الأدنى والأقصى لزيادة معاشات أغسطس 2023؟

ج/ تبلغ الزيادة المقررة على صرف معاشات أغسطس 15% لجميع المستحقين، وذلك بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا، وذلك للشهر الخامس على التوالي.

س/ كم يبلغ عدد المستفيدين من صرف معاشات أغسطس 2023؟

ج/ وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يبلغ عدد المستفيدين من صرف معاشات أغسطس 2023، 11 مليون مواطن.

س/ ما هي تكلفة صرف المعاشات للمستحقين؟

ج/ وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تبلغ تكلفة صرف المعاشات للمستحقين 55 مليار جنيه.

س/ ما هي طرق صرف معاشات أغسطس 2023؟

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدد من الطرق لصرف معاشات أغسطس 2023، والتي تتمثل في:

- ماكينات الصرف الآلي.

- منافذ شركات فوري.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

- مكاتب البريد.