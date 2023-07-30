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خلال ساعات.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس حصريا على الوطن

كتب:

منة عبده
06:03 ص | الأحد 30 يوليو 2023
نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023

تتيح بوابة «الوطن» الإلكترونية، خلال ساعات نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس حصريا وذلك فور اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال تسجيل الاسم ورقم الجلوس ومن ثم الحصول عليها مباشرة. 

لطلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية بجميع المحافظات

ووفقا لمصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من المتوقع أن يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال ساعات، ومن ثم  يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال مؤتمر صحفي، وتكريم أوائل الثانوية العامة لهذا العام، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفور إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، يتمكن جميع طلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية بجميع المحافظات، الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس حصريا على الوطن.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس حصريا على الوطن

كما أتاحت بوابة «الوطن» الإلكترونية، مقطع فيديو قصير، تشرح خلاله خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس حصريا على الوطن كالتالي: 

يذكر أنه عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميا نتيجة الثانوية العامة، سيتم تحديد لينك نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط الدور الأول، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.